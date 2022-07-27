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Глобальный форум молодых дипломатов в Казани посетят представители ДНР и ЛНР

13:56, 27.07.2022
Глобальный форум молодых дипломатов в Казани посетят представители ДНР и ЛНР
Фото: Максим Платонов

V Глобальный форум молодых дипломатов, который пройдет в Казани 26-30 августа, посетят представители из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

По его словам, представителям ЛНР и ДНР уже направлены приглашения на Глобальный форум молодых дипломатов.

Скриншот пресс-конференции

В Казани на V Глобальном форуме молодых дипломатов ожидается участие 100 делегатов 60 стран мира. На данный момент заявки подали более 25 человек из стран Европы, Африки и Латинской Америки.

Столица Татарстана принимает участников форума в первый раз. До этого подобные мероприятия проходили в Москве и Сочи.

Напомним, ДНР и ДНР — непризнанные республики. Их независимость признали лишь несколько государств, в числе которых Россия и Абхазия. Донецкая народная республика признана КНДР.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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