В Казани за инвестиционные аферы посадили на 10 лет экс-директора ИК «Альянс Капитал»

К 10,5 года колонии строгого режима приговорил накануне Вахитовский суд Казани бывшего гендиректора ИК «Альянс Капитал» Булата Ибрагимова. Ему не удалось отбиться от обвинений в уводе денежных средств и криптовалюты на общую сумму в 101,2 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



В прениях гособвинитель, помощник прокурора Вахитовского района Елена Петрова просила для подсудимого 11 лет и 3 месяца колонии строгого режима — с учетом неотбытого срока по предыдущему приговору того же райсуда.

Сам Булат Ибрагимов и его адвокат Гульнара Нафикова настаивали — состава преступления в действиях обвиняемого нет, его нужно оправдать.

За плечами у 40-летнего бизнесмена две судимости — за растрату 12 млн двух клиентов инвесткомпании и мошенничество на 17 млн рублей со строительством в коттеджном поселке «Лесная слобода». В мае 2015-го его освободили условно-досрочно, но уже через три месяца, по версии обвинения, он вновь пошел на преступления.

В третьем уголовном деле Ибрагимова потерпевшими признали семерых бизнесменов, включая бывшего руководителя ООО «Ак Барс Ипотека» и семью депутата Казгордумы. Общий ущерб в МВД Татарстана оценили в 101 млн 247 тысяч рублей.

Согласно обвинению, суммы до 10 млн рублей передавались в надежде заработать на покупке с дисконтом и последующей продаже акций ведущих предприятий Татарстана, а также на криптовалютах эфириум и zcash. Причем каждый раз составлялся договор займа и расписка, а еще часть средств — возвращалась инвестору. Так, вложившему 46,8 млн рублей потерпевшему Ибрагимов вернул 10 млн. По версии следователей МВД, таким образом фигурант пытался создать видимость добросовестного исполнения обязательств.

Сам бизнесмен настаивал — никого обманывать не хотел. Свои прошлые судимости объяснял неудачным стечением обстоятельств — кризис, недобросовестные партнеры и не желающие ждать инвесторы, последние обвинения и вовсе называл заказом. А еще упрекал силовиков в умышленном удалении своей переписки в мессенджерах, повреждении своей сим-карты, привязанной к счетам и виртуальным кошелькам. По его мнению, это было сделано, чтобы лишить его возможности восстановить доступ к счетам и вернуть деньги потерпевшим.

Защита намерена обжаловать приговор.