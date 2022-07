В Казани отменят концерт Little Big

Концерт российской группы Little Big, который должен был пройти 4 ноября в казанском «Баскет-холле», не состоится. Об этом «Реальному времени» рассказал организатор мероприятия — ООО «Северный звук».

— Концерт не состоится, группа пока не может выступить. Сегодня будет официальное заявление, — сообщили организаторы.

Концерт должен был пройти в рамках тура We are Little Big, с которым группа собиралась посетить более 25 городов и презентовать свой новый альбом.

Фото: vk.com/littlebigband

7 июля стало известно об отмене концерта Little Big, который был запланирован на 21 октября в Екатеринбурге. Мероприятие в столице Урала должно было состояться на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

Примечание от редакции: Little Big — панк-поп-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. С 2022 года коллектив базируется в Лос-Анджелесе. Отметим, что коллектив выдвигался от России на песенный конкурс «Евровидение-2020».

Максим Кокунин