IEK Group поглотила казанского производителя светодиодных светильников «Ферекс»

Ильнур Курмаев продал бизнес после 10 лет его управления. Стоимость сделки оценивается в 500-600 млн рублей

Как стало известно «Реальному времени», федеральная компания IEK Group купила казанского производителя светодиодных светильников «Ферекс» Ильнура Курмаева, считающегося близким к семье экс-сенатора Ленара Сафина. С заключением этой сделки московский производитель электротехники и светотехники упрочил позиции в Татарстане, чье вхождение началось три года назад с выкупа 64% долей Ledel у братьев Когданиных. Теперь IEK Group завершила поглощение второго крупного игрока под брендом «Ферекс», который контролировал 4-5% регионального рынка и специализировался на поставках освещения для дорожного строительства и промышленных объектов.

Ильнур Курмаев вышел в кэш

Казанский бизнесмен Ильнур Курмаев продал ТД «Ферекс» по производству и продаже светодиодов федеральной компании IEK Group. Информация об этом отражена в системе раскрытия корпоративной информации Согласно ей, ООО «ИЭК Холдинг» приобрело 100% долей ООО «ТД Ферекс», а переход прав зарегистрирован 26 июля этого года. Основатель и владелец казанского предприятия «Ферекс» Ильнур Курмаев, которому принадлежало 99% долей, полностью вышел из бизнеса. В разговоре с «Реальным временем» он подтвердил факт сделки, отказавшись от развернутых комментариев.

Таким образом, второй производитель светодиодной техники в Татарстане перешел под контроль московской IEK Group, известной как один из крупнейших российских производителей электротехники и светотехники, а пост генерального директора ТД «Ферекс» занял представитель IEK Group Денис Рябов. На время переходного периода Ильнур Курмаев остается его советником, который консультирует его по текущим вопросам. Как долго он продлится — неизвестно, но очевидно, что экс-владельцу придется помогать новому собственнику до окончания сделки и выхода в кэш, полагают участники рынка.

Напомним, федеральная компания IEK Group начала экспансию в Татарстан с покупки одного из крупных производителей светодиодов компании Ledel у Артура и Артема Когданиных. Три года назад московский производитель выкупил 64% уставного капитала ООО «Ледел», а сами братья сохранили за собой 36% долей компании. С тех пор IEK Group продолжает управлять компанией Ledel. В отличие от Ильнура Курмаева, казанские предприниматели сохраняют присутствие в капитале компании. Оперативное управление компанией осуществляет Денис Рябов, работающий в статусе исполнительного директора ООО «Ледел». Таким образом, в распоряжении IEK Group теперь находятся бренды Ledel и «Ферекс».

Исполнительный директор Ledel Денис Рябов, uендиректор IEK Group Андрей Забелин и Ильнур Курмаев. Фото: vk.com/zavodfereks

IEK Group — один из ведущих российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования и светотехники. По итогам 2021 года выручка компании выросла до 30,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 2,6 млрд рублей. На электротехническом рынке IEK Group работает более 20 лет. Производственные площади расположены в Ясногорске, Новосибирске и Казани. Общая площадь — 53 тысячи кв. метров. В Ясногорске и Новосибирске выпускается электротехническое оборудование различного направления: металлические корпуса и металлолотки, кабеленесущие системы из ПВХ и аксессуары для труб и кабель-каналов, пластиковые боксы, двустенные гофротрубы ПНД и силовые разъемы. После покупки «Ледел» Казань стала производственным центром по выпуску светодиодов.

Горящая сделка: стороны договорились за две недели

Сделка по продаже «Ферекс» проходила стремительно. Соглашение о стратегическом сотрудничестве IEK Group с ТД «Ферекс» была подписано 13 июля, а через две недели стороны договорились о продаже.

— Глобальное сотрудничество двух компаний позволит предложить потребительскому рынку широкий набор инструментов и комплексных решений в сфере разработки, производства и реализации светотехники, подходящей под любые задачи и разномасштабные проекты освещения. При этом совместная деятельность в осветительной отрасли позволит организовать, во-первых, бесперебойную работу, а во-вторых, устойчивый рост на фоне эффективного взаимодействия «Ферекс» и Ledel, — сообщили в IEK Group.

Что подтолкнуло Ильнура Курмаева к продаже бизнеса, доподлинно неизвестно. Но вряд ли из-за трудностей с поставками светодиодов. В отличие от «Ледела», который работал на китайских диодах Osram, «Ферекс» производил их на основе японских светодиодов Nichi. Как говорят на рынке, Япония не ограничивала их поставки в Россию.

Фото: vk.com/zavodfereks

Возможно, бизнес Курмаева столкнулся с экономическими трудностями. К моменту продажи ТД «Ферекс» показал не лучшие финансовые показатели. По данным сервиса раскрытия корпоративной информации, чистая прибыль упала по итогам 2021 года почти наполовину и составила 10,3 млн рублей. При этом выручка сохранилась на уровне прошлых лет и составила 1,4 млрд рублей.

Сам основатель компании Ильнур Курмаев воздержался от комментариев. Его компания была основана в 2010 году, и изначально была ориентирована на китайские светодиоды. Производственные мощности расположены в Лаишево, а на открытие завода приезжал лично президент Татарстана Рустам Минниханов. С начала основания компания сама разрабатывала конструкции новых светильников, закупало оборудование. С 2011 по 2012 год были сделаны самые большие инвестиции на сумму 100 млн рублей.

Производственные мощности расположены в Лаишево, а на открытие завода приезжал лично президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: tatarstan.ru

Некоторые участники рынка полагают, что основатель Ильнур Курмаев близок к экс-министру транспорта и дорожного строительства Ленару Сафину. На это указывает тот факт, что значительная часть контрактов на освещение дорожных магистралей доставалось ТД «Ферекс». Одновременно с этим компания обеспечивала поставки светодиодных светильников для промышленных предприятий РТ. Рыночная доля «Ферекса» оценивается в 4-5%, отмечают участники рынка, а сумма сделки — в 500-600 млн рублей.



Получить комментарии генерального директора ТД «Ферекс» Дениса Рябова на момент подготовки материала не удалось.