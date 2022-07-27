СК: в Казани больше 80 человек «купили» права — под суд отправлен инспектор ГАИ

Сегодня Следком по РТ сообщил о завершении следствия по делу о массовой фальсификации в экзаменационном отделе ГИБДД УВД Казани. В результате действий 40-летнего инспектора и его 43-летнего знакомого, водительские права незаконно, за взятки, получил 81 человек, включая наркоманов, а также осужденных за смертельные ДТП и пьяную езду, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



Сотрудник ГАИ уже уволен, ему предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, подлоге, получении взятки и мелком взяточничестве. В деле фигурируют суммы незаконных вознаграждений от 10 до 100 тысяч рублей. Их общий размер силовики оценили в 1,5 млн рублей.

Подельнику бывшего полицейского предъявили посредничество во взяточничестве. Впрочем, по данным силовиков, посредников в этой схеме было несколько.

По версии СК, в 2019—2020 годах обвиняемый инспектор за взятки незаконно выдавал гражданам водительские удостоверения. Для этого вносил в информационную систему ложные сведения об утере либо замене документов, открывал гражданам право на управление транспортными средствами дополнительных категорий без прохождения обучения и сдачи госэкзаменов.

Деятельность незаконных «торговцев» правами выявили сотрудники собственной безопасности МВД по Татарстану.

Вину фигуранты не признают.