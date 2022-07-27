Проект реконструкции участка трассы Казань — Екатеринбург в Татарстане получил заключение Главгосэкспертизы

Фото: Максим Платонов

Проект реконструкции участка трассы Казань — Екатеринбург в Актанышском районе Татарстане получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Речь идет о км 1161 — км 1166 дороги на границе с Башкирией.

Количество полос на дороге увеличат в два раза — с двух до четырех, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Там же построят транспортную развязку с путепроводом возле села Старое Байсарово и четырехпролетный мост.

На них установят электроосвещение и металлические двухсторонне барьерные ограждения, чтобы исключить выезд автомобилей на встречную полосу движения. Мост длиной 206,5 м построят через реку Сюнь на 1162-м км М-7.

Источник: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Общая протяженность участков реконструкции трассы М-7 в Татарстане — 98 км. Положительное заключение проекта реконструкции на первый участок — км 1061 — км 1068 в Главгосэкспертиза выдала в начале июля. В ближайшее время ожидаются заключения по третьему, четвертому и пятому участкам трассы Казань — Екатеринбург.

Реконструкцию на всех пяти участках планируют начать в сентябре после завершения конкурсных процедур на определение подрядчика. Ввести дорогу на всем протяжении должны до конца 2024 года.

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Татьяна Демина