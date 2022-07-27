В Татарстане отпразднуют 150-летие со дня рождения Федора Шаляпина

Фото: Максим Платонов

В следующем году в Татарстане отпразднуют 150-летие со дня рождения великого русского оперного певца Федора Шаляпина. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

— Учитывая выдающийся вклад великого русского оперного певца Ф.И. Шаляпина в мировую и отечественную культуру, а также в связи с исполняющимся в 2023 году 150-летием с его дня рождения постановляю провести в феврале 2023 года торжественные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина, — гласит документ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Этим же указом утвержден оргкомитет по подготовке и проведению празднования. Его возглавил руководитель администрации президента Татарстана Асгат Сафаров. Заместителем назначена вице-премьер Лейла Фазлеева, секретарем — Ирада Аюпова.

Кабмин Татарстана в течение трех месяцев должен разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина с учетом предложений оргкомитета.

В этом году в Казани прошел юбилейный Шаляпинский фестиваль. В год 150-летия оперного певца должен состояться 41-й по счету фестиваль.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина