Строительство нового здания Камаловского театра завязло в совещаниях

Фото: рендер театра

В процессе — подготовка техзадания и проект планировки территории

Спустя полгода после выбора проекта нового здания театра им. Галиаскара Камала в Казани стало известно, на каком этапе сегодня находится его реализация. Как сообщила «Реальному времени» пресс-служба театра, ведется подготовка технического задания на проектно-изыскательские работы по новому зданию:

— Компания, ставшая победителем международного конкурса на разработку архитектурной концепции, — консорциум «Ваухаус» разрабатывает проектную документацию, в частности, детальное планирование основных залов здания — большого, рассчитанного на 600 зрительских мест, универсального — на 200 мест, восточного, камерного и еще нескольких репетиционных, а также необходимых технических помещений, складов и гримерных комнат для артистов. Вместе с проектировщиками театр регулярно проводит совещания, где обсуждаются все детали проекта.

Фото: рендер

Тем временем сотрудники Министерства строительства Татарстана, по сообщению его пресс-службы, заняты разработкой проекта планировки территории, где будет возводиться новое здание Камаловского театра. Площадку под нее выбрали еще год назад — это участок между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан. Кроме того, улучшат и подъездные пути к будущему зданию — для этого реконструируют улицы Миннуллина и Такташа в точке их пересечения с улицами Салимжанова — Назарбаева, при этом почти километровая автодорога рядом с театром станет четырехполосной. Также около нового здания обустроят платную наземную парковку и проложат отдельную велодорожку. Проект планировки и межевания территории уже получил положительное заключение экспертизы.

Приступить к возведению театрального новостроя планировалось в этом году, а через три года большой коллектив академического татарского театра и его посетители должны начать осваивать новое здание. Что станет с нынешним зданием театра им. Камала, власти Казани пока не решили.

Футуристическое здание, связанное с историей татарского народа

Известно, что победитель международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Камала был выбран в середине февраля этого года. Им стал консорциум под лидерством ООО «Ваухаус» из Москвы, в состав которого входят архитекторы из токийского Kengo Kuma & Associates, бюро Werner Sobek AG из Штутгарта и казанская «ПТМ Архитектора Бакулина Германа Алексеевича». Сам конкурс был объявлен мэрией Казани летом 2021 года, желание создать проект для театрально-культурного центра столицы тогда выразили 26 консорциумов и 13 архитекторов из 14 стран. В финал жюри отобрало лишь восемь проектов.

В проекте, созданном участниками «Ваухауса», у театра множество острых стеклянных крыш, которые напоминают крышу нынешнего театра. Новое здание будет иметь два входа, столько же подъемов, а кроме классических сценических подмостков, еще и сцену на воде. Представляя на конкурсе свой проект, авторы отметили, что вид Камаловского театра будет меняться в зависимости от времени года: летом его будет окружать парковая зелень, а, например, зимой он будет напоминать собой колотый лед. От других проектов-финалистов проект международного консорциума отличал современный футуристический внешний вид здания, который при этом связан с историей татарского народа.

Фото: рендер

Среди причин, по которым было решено построить в Казани новое здание театра им. Камала, называлась нехватка помещений для театрального коллектива, а также несоответствие его общественных пространств современным требованиям. Строительство нынешнего здания татарского театра на берегу озера Кабан в столице республики началось в 1972 году, первую постановку на новой сцене театральная труппа представила зрителям только в январе 1987 года.

Ангелина Панченко