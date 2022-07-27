Минздрав Татарстана: масочный режим для медиков не отменялся

Ношение маски для пациентов и посетителей медучреждений носит рекомендательный характер. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Там подчеркнули, что средства индивидуальной защиты обязаны носить медики. Для них масочный режим не отменялся.

Сегодня в телеграм-каналах распространилась новость о том, что в Татарстане в медицинские учреждения перестали пускать без масок.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель республиканского оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Лейла Фазлеева в разговоре с «Реальным временем» сообщила, что на данный момент нет необходимости возобновления масочного режима. При этом она подчеркнула, что его могут вернуть в зависимости от эпидемиологической обстановки.



Напомним, в Татарстане 8 июля приостановили действие постановления Кабмина от 19 марта 2020 г. №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». С начала июня в республике приостановлено действие обязательного масочного режима. Ношение масок имеет рекомендательный характер.

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Татьяна Леухина