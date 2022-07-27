Новости общества

15:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Два города Татарстана вошли в топ-10 моногородов России

14:12, 27.07.2022 1
Два города Татарстана вошли в топ-10 моногородов России
Фото: realnoevremya.ru

Набережные Челны и Менделеевск вошли в топ-10 моногородов России. Рейтинг за 2021 год сегодня представил ВЭБ.РФ.

В число лучших попали и другие города регионов Приволжского федерального округа — Тольятти (Самарская область) и Благовещенск (Башкортостан). В рейтинг также вошли Губкин (Белгородская область), Павловск (Воронежская область), Череповец (Вологодская область), Тулун (Иркутская область), Невинномысск (Ставропольский край) и Кировск (Мурманская область).

Набережные Челны входят в число лучших моногородов России уже не в первый раз. По итогам 2020 года он попал в рейтинг вместе с Нижнекамском.

Фото: моногорода.рф (архив)

Рейтинг моногородов составляется с 2016 года. В него включаются города, продемонстрировавшие высокий уровень социально-экономического развития.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:15
    Прочтя заголовок ожидала увидеть «челны и нижнекамск»
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также