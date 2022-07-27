Зампред Банка России Юрий Исаев покинет ЦБ

Зампредседателя Банка России Юрий Исаев решил покинуть ЦБ по собственному желанию с 1 августа, сообщила пресс-служба регулятора.



Юрию Исаеву 50 лет. Он занимает должность зампреда с 26 января 2022 года. С 2013 года он занимал должность генерального директора Агентства по страхованию вкладов.

Фото: cbr.ru

В должности зампреда Исаев курирует департамент противодействия недобросовестным практикам и департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а еще представительство Банка России в КНР. В апреле текущего года зампред вошел в совет директоров ЦБ РФ.

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Маргарита Головатенко