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Зампред Банка России Юрий Исаев покинет ЦБ

18:07, 27.07.2022
Зампред Банка России Юрий Исаев покинет ЦБ
Фото: wikipedia.org

Зампредседателя Банка России Юрий Исаев решил покинуть ЦБ по собственному желанию с 1 августа, сообщила пресс-служба регулятора.

Юрию Исаеву 50 лет. Он занимает должность зампреда с 26 января 2022 года. С 2013 года он занимал должность генерального директора Агентства по страхованию вкладов.

Фото: cbr.ru

В должности зампреда Исаев курирует департамент противодействия недобросовестным практикам и департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а еще представительство Банка России в КНР. В апреле текущего года зампред вошел в совет директоров ЦБ РФ.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиОбществоВласть Татарстан

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