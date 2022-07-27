Тиффани из финпирамиды Finiko предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве — она привлекла $5 миллионов

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Активной участнице финансовой пирамиды Finiko, руководившей одним из ее структурных подразделений, следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России предъявил обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Речь идет о 45-летней Анне Сериковой, известной как Тиффани.

В ближайшее время ей, как и другим активным участникам Finiko, планируют предъявить обвинение по части 1 статьи 210 УК РФ, то есть в руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением.

— Злоумышленница активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в сети интернет и лично выступая в различных регионах России. Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Максим Платонов

По ее словам, у Тиффани был статус «директора сети», который она получила за привлечение в Finiko более $5 миллионов. Серикова возглавляла подразделения пирамиды в Ростовской области и Краснодарском крае и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами.

Тиффани находилась в розыске с мая текущего года. В июле ее задержали во Всеволожском районе Ленинградской области. Сейчас она находится под стражей, на часть ее имущества наложен арест. Устанавливается остальная принадлежащая ей собственность.

В МВД напомнили, что совершаемые членами Finiko преступления затронули интересы жителей большинства регионов России и более чем 100 иностранных государств. К материалам дела приобщили около 10 тысяч заявлений потерпевших.

Фото: finikoru.com

В июне стало известно, что в отношении четверых руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko возбуждено новое уголовное дело. Они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ). Им уже предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Центробанком России Finiko включено в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Однако основатель компании Кирилл Доронин уверяет, что это не так. За подробностями по делу Finiko следите в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина