Главное о коронавирусе на 30 апреля: Татарстан вернулся в «красную зону», связь между COVID-19 и шизофренией

Фото: Максим Платонов

Авдонина: отменять масочный режим в Татарстане пока не будут

За последние сутки в Татарстане выявлено 215 случаев заражения коронавирусом. Всего на 30 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 144 624. Выздоровели за весь период 138 577 человек, в том числе 238 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 977 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 61 человека.

Заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина рассказала, что в республике заболеваемость ОРВИ, куда входит и COVID-19, сейчас на 40% ниже эпидемиологического порога. Само же снижение заболеваемости коронавирусом было отмечено с 8-й недели 2022 года — в среднем на 20% еженедельно. А вот заболеваемость гриппом перестала фиксироваться на 6-й неделе. Подробнее — в материале «Реального времени».

Она также сообщила о снятии ограничений по наполняемости детских лагерей: если ранее он мог быть заполнен максимум лишь на 75%, то теперь может принимать у себя столько детей, сколько позволяет проектная мощность. Кроме того, отменено ограничение по одномоментному заезду детей — он будет позволен в течение суток, хотя перерыв между сменами в течение двух суток лагеря будут обязаны соблюдать.

Фото: Максим Платонов

Авдонина добавила, что Роспотребнадзор Татарстана не планирует отменять масочный режим в республике, пока он действует на федеральном уровне. По ее словам, вопрос об отмене масочного режима в Татарстане поднимут только после того, как выйдет соответствующее постановление главного санитарного врача России.

Кроме того, Роспотребнадзор Татарстана рекомендует организаторам акции «Бессмертный полк» провести ее с соблюдением масочного режима. По словам Авдониной, это касается организаторов, представителей СМИ, волонтеров и участников акции. Среди других рекомендаций — участие в праздничных мероприятиях по случаю 9 Мая вакцинированных татарстанцев или тех, кто перенес коронавирус не менее полугода назад.

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что отставание по ревакцинации в республике вызывает тревогу у Минздрава. По его словам, повторную вакцинацию к 28 апреля прошли почти 300 тысяч человек, а должны 741,3 тысячи — то есть на 440 тысяч больше.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с начала апреля уровень коллективного иммунитета к коронавирусу упал на 3%. За неделю показатель снизился на 0,5%. На 1 апреля уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в республике оценивался в 46,6%. На сегодняшний день он составляет 43,6%. На сегодняшний день прививку против коронавируса сделали 2 490 764 татарстанца. Из них 2 428 851 человек завершил курс вакцинации, то есть получил оба компонента вакцины.

Кроме того, Татарстан вернулся в «красную зону» по ситуации с COVID-19, следует из данных тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф. Неделю назад республика относилась к «оранжевой зоне». К «красной» относят регионы России, в которых выявлено свыше 150 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения за семь суток, а также территории, в которых тестирование не достигло 300 на 100 тысяч жителей в день.

Мурашко: подъем заболеваемости может произойти в конце мая или июне

За последние сутки в России выявили 7 363 новых случая коронавируса, выздоровели 11 022 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 182 354 человек, а выздоровевших — до 17 539 985. За сутки болезнь унесла жизни 157 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 375 884 человека.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что на данный момент в стране существует высокий риск подъема заболеваемости коронавирусом, который может произойти в конце мая или июне. Министр призвал пройти ревакцинацию от COVID-19, так как сейчас коллективный иммунитет к инфекции снижается.

Он также добавил, что после перенесенного COVID-19 существует высокий риск развития сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний. По его словам, в связи с этим не следует дожидаться осложнений. Необходимо сделать прививку от коронавируса, чтобы обезопасить себя, подчеркнул специалист.



Вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что важно не допустить подъема заболеваемости COVID-19 в России после длительных выходных и праздничных дней. По ее словам, необходимо принять все необходимые профилактические меры для обеспечения безопасности россиян. Голикова отметила, что в последние 10 недель заболеваемость коронавирусом снижается, однако эти темпы замедляются.

Фото: kremlin.ru

С 16 мая текущего года возобновятся регулярные и чартерные рейсы из аэропортов России в Эквадор, отмененные из-за пандемии коронавируса. Кроме того, отменяются ограничения на въезд граждан Армении и Киргизии в Россию. Россиянам же разрешен выезд в данные государства.

Иммунолог Николай Крючков сообщил, что новые подъемы заболеваемости COVID-19 в России возможны, однако они не будут такими масштабными, как с приходом штамма «омикрон». По его словам, рост возможен с мая по июнь, но основной всплеск заболеваемости может произойти в начале осени. «Во-первых, это время сезонных заболеваний, во-вторых, люди будут возвращаться с отдыха, в городе вновь появятся часы пик, что также является благоприятным фактором для распространения вирусов», — отметил специалист.

По данным Росстата, в марте 2022 года коронавирус стал основной причиной 30 205 смертей в России, но в 3 081 случае это еще требует дополнительного подтверждения. По информации ведомства, в марте COVID-19 был подтвержден как основная причина летального исхода в 27 124 случаях. Еще в 1 177 случаях коронавирус не был основной причиной, но повлиял на наступление смерти, а у 4 202 умерших вирус был выявлен, но он никак не повлиял на исход.

Фото: realnoevremya.ru

Профилактолог Сергей Токарев рассказал о новом, малоизвестном симптоме постковидного синдрома. По его словам, пациенты, перенесшие коронавирус, стали жаловаться на приступы тошноты. Как разъяснил эксперт, такое проявление постковидного синдрома может свидетельствовать о поражении желудочно-кишечного тракта, неврологических нарушениях, а также о побочных эффектах от лекарств против коронавируса. Тошнота может также сопровождать интоксикацию или острый период заболевания наряду с угнетением аппетита на фоне астении, отметил эксперт.

Психолог Слава Донин рассказал, что существует связь между коронавирусом и появлением у человека шизофрении. Он пояснил, что COVID-19 может также привести к развитию других психических расстройств, таких как тревожное расстройство, депрессия, а также посттравматическое стрессовое расстройство. Эксперт отметил, что коронавирус так или иначе связан с кислородным голоданием мозга и интоксикацией, в связи с чем у пациентов, перенесших инфекцию, могут появляться или обостряться заболевания неврологического и психиатрического спектра.

С начала пандемии коронавируса жители и гости Петербурга, игнорировавшие использование средств индивидуальной защиты в общественных местах и общественном транспорте, заплатили почти 17,7 млн рублей в виде штрафов. Правительство города не планирует прекращать такие рейды. Вместе с тем многие уже заметили, что в некоторых заведениях соблюдение масочного режима уже строго не контролируется.

Фото: realnoevremya.ru

Профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер рассказала, что последствия коронавируса могут быть бессимптомными, а для их выявления необходимо пройти ряд лабораторных исследований. Так, в первую очередь переболевшие COVID-19 должны удостовериться, что в организме не осталось воспалительных процессов. Для этого необходимо провести анализ крови на С-реактивный белок.

Пункты вакцинации от коронавируса в Московской области будут работать и на майских праздниках. Так, пункты вакцинации от COVID-19 в поликлиниках будут работать 30 апреля, 2, 3, 7 и 10 мая по графику субботы. Отделения неотложной медицинской помощи и кабинеты неотложной медицинской помощи будут работать все дни с 08.00 до 20.00.

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что нахождение на свежем воздухе позволит минимизировать риск заражения коронавирусом. Россиян ждут четырехдневные майские выходные, обусловленные празднованием 1 Мая. В связи с этим медик призвал соотечественников больше гулять на природе, а не сидеть в закрытых помещениях.

Фото: Илья Репин (архив)

Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Авифавир форте» от компании «Кромис». Препарат создан на основе фавипиравира, его лекарственная форма — таблетки 400 мг. Препарат зарегистрирован 27 апреля. Компания «Кромис» получила регистрационное удостоверение Минздрава РФ на противовирусный лекарственный препарат «Авифавир» в июне 2020 года. Это первый российский препарат на основе фавипиравира, который использовали в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа.

Масочный режим в общественных местах отменен на Чукотке с 1 мая в связи со стабилизацией эпидемической ситуации в регионе. Ношение средств индивидуальной защиты остается обязательным лишь для посетителей медицинских и аптечных организаций, а также организаций социального обслуживания населения. В магазинах, аэропортах и общественном транспорте соблюдать это требование больше не нужно.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, масочный режим ослабили в Свердловской области, теперь его необходимо будет соблюдать только в помещениях, где может одновременно находиться более 50 человек. Ранее власти региона приняли решение об отмене всех ограничений, введенных из-за распространения COVID-19.

Российские железные дороги возобновили курсирование международных пассажирских поездов в сообщении с Монголией. Движение пассажирских поездов между странами было приостановлено 10 марта 2020 года для ограничения распространения коронавируса. В расписание вернулись поезда маршрутом из Иркутска в Улан-Батор Федеральной пассажирской компании и из Улан-Батора в Иркутск компании «Улан-Баторская железная дорога».

Страны Балтии просят ЕС об изменении порядка поставок вакцин против COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 513 088 288 человек, 6 234 085 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 325 716). На второй строчке — Индия (43 075 864), на третьей — Бразилия (30 433 042), на четвертой — Франция (28 786 413), на пятой — Великобритания (22 213 947).



Больше всего смертей зафиксировано в США (993 588). За ними следуют Бразилия (663 649), Индия (523 803), Россия (368 166, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 294).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 510 млн, а число летальных исходов — 6,23 млн. Так, по состоянию на 18.47 мск 29 апреля в ВОЗ поступили сведения о 510 270 667 инфицированных и 6 233 526 умерших с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось за сутки на 607 159, летальных исходов — на 2 504.

Власти Болгарии отменили все коронавирусные ограничения для российских путешественников с 1 мая. Согласно нововведениям, прибывающие в популярную европейскую страну все иностранные туристы освобождаются от требования предъявлять сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты. Теперь для въезда достаточно иметь загранпаспорт и болгарскую национальную или шенгенскую визу.

Известный пивной фестиваль «Октоберфест» пройдет без каких-либо COVID-ограничений. Об этом объявил мэр Мюнхена Дитер Райтер. Он рассказал, что федеральные власти Германии не дали никаких законодательных предписаний для введения каких-либо ограничений, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в стране.

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Страны Балтии обратились в ЕС с предложением провести переговоры с изготовителями вакцин от коронавируса по вопросу изменения порядка поставок препаратов, так как оказались в ситуации их переизбытка. Отмечается, что Литва приобрела 7,6 млн доз вакцины от коронавируса нескольких изготовителей, а использовала лишь 4,5 млн. Возникла угроза того, что часть вакцины может быть не использована до истечения срока годности, а по коллективным контрактам стран ЕС на очереди приобретение новых партий.

Представитель бельгийского здравоохранения, инфекционист Ив Ван Летем заявил, что в стране есть признаки того, что COVID-19 отступает, и при преобладании на 96% штамма «омикрон» инфекция не столь опасна, однако расслабляться еще рано. По его мнению, прогнозы обещают «спокойный горизонт, по крайней мере, до лета». Это, считает Ван Летем, позволяет управлять ситуацией достаточно гибким образом, не прибегая к таким жестким методам, как, например, в Китае.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что заразилась коронавирусом, при этом близких контактов с президентом Джо Байденом у нее в последнее время не было. Ожидается, что она вернется к работе после пятидневной изоляции и сдачи теста с отрицательным результатом.

Фото: wikipedia.org

Индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая в апреле упал на 6,5 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, до 41,9. Как сказал старший специалист по статистике управления Чжао Цинхэ, непроизводственный сектор Китая за минувший месяц сильно пострадал от локальных вспышек коронавируса. Согласно опросу участников рынка, 19 из 21 отрасли этого сектора находятся в зоне спада.

Пекин готов разрешить некоторому числу индийских студентов вернуться в Китай на учебу, после того как два года назад они были вынуждены покинуть вузы КНР из-за пандемии коронавируса. По данным индийской стороны, более 20 тыс. студентов вернулись в Индию два года назад из КНР, не завершив обучение из-за вспышки COVID-19.

Максим Кокунин