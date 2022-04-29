В Татарстане участникам «Бессмертного полка» рекомендовали соблюдать масочный режим

Фото: Ринат Назметдинов

Заместитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что ведомство рекомендует организаторам акции «Бессмертный полк» провести ее с соблюдением масочного режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Авдониной, это касается организаторов, представителей СМИ, волонтеров и участников акции. Кроме того, среди других рекомендаций — участие в праздничных мероприятиях по случаю 9 Мая вакцинированных татарстанцев или тех, кто перенес коронавирус не менее полугода назад.

Фото: Максим Платонов

Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров сообщил, что в этом году «Бессмертный полк» пройдет в традиционном формате. В 2020 и 2021 годах акция не состоялась из-за пандемии COVID-19.



В Казани «Бессмертный полк» стартует 9 мая в 15.00 по ул. Карла Маркса. Участники акции пройдут по улицам Лобачевского и Кремлевской, а закончится шествие на площади Тысячелетия.

Дарья Акимова