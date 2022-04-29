Татарстан вернулся в «красную зону» по ситуации с COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан вернулся в «красную зону» по ситуации с COVID-19, следует из данных тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф. Неделю назад республика относилась к «оранжевой зоне».

К «красной зоне» относят регионы России, в которых выявлено свыше 150 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения за семь суток, а также территории, в которых тестирование не достигло 300 на 100 тысяч жителей в день.

Фото: стопкоронавирус.рф

Татарстан, согласно данным стопкоронавирус.рф, соответствует лишь одному из пяти критериев региона свободного от COVID-19 — загруженность коечного фонда пациентами с коронавирусом не превышает 30% от норматива.



Остальным четырем критериям: не более 30 случаев заболевания на 100 тысяч населения; охват тестированием не менее 300 на 100 тыс. жителей; уровень коллективного иммунитета к коронавируса не менее 80% и занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 — республика не соответствует.

Фото: стопкоронавирус.рф

По данным портала стопкоронавирус.рф, на 1 апреля 2022 года уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане оценивался в 46,6%. На 29 апреля он составляет 43,6%. Таким образом, с начала месяца уровень коллективного иммунитета упал на 3%.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 29 апреля читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина