Росстат: в марте от коронавируса скончались 27 тысяч россиян

Фото: Максим Платонов

В марте 2022 года в России скончались 27 124 человека, у которых основной причиной смерти стал коронавирус. Такие данные приводит Росстат.

Также зафиксировано более 3 тысяч случаев, когда COVID-19 предполагается как основная причина смерти, однако требуются дополнительные исследования. Сопутствующим заболеванием инфекция стала у 1,1 тысячи россиян.

Фото: Максим Платонов

Еще в 4,2 тысячи случаев коронавирус также стал сопутствующим заболеванием, однако никак не повлиял на наступление смерти пациента. В целом в марте текущего года в России скончались 201 072 человека.



Накануне стало известно, что Татарстан вернулся в «красную зону» по ситуации с COVID-19. Согласно данным портала «стопкоронавирус.рф», республика соответствует только одному из пяти критериев региона свободного от инфекции — загруженность коечного фонда пациентами с коронавирусом не превышает 30% от норматива.

Диана Жиленкова