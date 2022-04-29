В Татарстане с начала апреля уровень коллективного иммунитета к коронавирусу упал на 3%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 1 апреля уровень коллективного иммунитета к коронавирусу упал на 3%. За неделю показатель снизился на 0,5%.

На 1 апреля уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане оценивался в 46,6%. На сегодняшний день он составляет 43,6%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день прививку против коронавируса сделали 2 490 764 татарстанца. Из них 2 428 851 человек завершил курс вакцинации, то есть получил оба компонента вакцины.

Как рассказали сегодня в Минздраве Татарстана, в республике первый компонент вакцины получили 82,8% жителей, или 2,5 миллиона человек. Полностью вакцинировалось 1,9 миллиона татарстанцев. Из жителей в категории риска, в возрасте 60+, первую часть вакцины получили 650 тысяч человек, полностью вакцинировалось 437 тысяч, или 76% от всей категории.

Напомним, в Татарстане еще 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса отдельных категорий граждан. Требование действовало с октября 2021 года. Из постановления главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной следовало, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации, по состоянию на 10 марта 2022 года превысил 80%.



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Татьяна Демина