Новости общества

18:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Минздрава России предупредил о высоком риске подъема заболеваемости коронавирусом в июне

07:42, 30.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Минздрава России предупредил о высоком риске подъема заболеваемости коронавирусом в июне
Фото: Максим Платонов

На данный момент в России существует высокий риск подъема заболеваемости коронавирусом, который может произойти в конце мая или июне. Об этом сообщил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

Также министр призвал пройти ревакцинацию от COVID-19. По его словам, сейчас коллективный иммунитет к инфекции снижается, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Мурашко добавил, что не нужно ждать нового подъема заболеваемости, ее следует профилактировать.

Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России ранее спрогнозировал и иммунолог Николай Крючков. По словам специалиста, рост числа заражений может произойти с мая по июнь, однако основной всплеск заболеваемости возможен в начале осени.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 42,9%. Неделю назад этот показатель составлял 43,7%.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем