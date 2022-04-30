Глава Минздрава России предупредил о высоком риске подъема заболеваемости коронавирусом в июне

Фото: Максим Платонов

На данный момент в России существует высокий риск подъема заболеваемости коронавирусом, который может произойти в конце мая или июне. Об этом сообщил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.



Также министр призвал пройти ревакцинацию от COVID-19. По его словам, сейчас коллективный иммунитет к инфекции снижается, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Мурашко добавил, что не нужно ждать нового подъема заболеваемости, ее следует профилактировать.

Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России ранее спрогнозировал и иммунолог Николай Крючков. По словам специалиста, рост числа заражений может произойти с мая по июнь, однако основной всплеск заболеваемости возможен в начале осени.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 42,9%. Неделю назад этот показатель составлял 43,7%.

Диана Жиленкова