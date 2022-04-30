Эксперт спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Ринат Назметдинов

В России рост числа заражения коронавирусом может произойти с мая по июнь, однако основной всплеск заболеваемости возможен в начале осени. Такое мнение выразил иммунолог Николай Крючков.

— Во-первых, это время сезонных заболеваний, во-вторых, люди будут возвращаться с отдыха, в городе вновь появятся часы пик, что также является благоприятным фактором для распространения вирусов, — пояснил специалист.

Фото: Ринат Назметдинов

По словам Крючкова, несмотря на то, что новые подъемы заболеваемости инфекцией в стране все же возможны, они не будут такими масштабными, как в период появления штамма «омикрон», передают «Известия».

За последние сутки в России выявили 7 710 случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии инфекцию подхватил 18 174 991 россиянин. Всего выздоровели 17 528 963 человека, скончались — 375 727.

Диана Жиленкова