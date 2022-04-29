Авдонина: отменять масочный режим в Татарстане пока не будут

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор Татарстана не планирует отменять масочный режим в республике, пока он действует на федеральном уровне. Об этом в ходе пресс-конференции заявила замруководителя ведомства Любовь Аводнина.

— Напоминаю, что у нас масочный режим закреплен в постановлении главного государственного санитарного врача Российской Федерации, оно действует на территории всей Российской Федерации, и поэтому на сегодня отмена или послабление в этой части будут также закреплены в соответствующем постановлении главного государственного санитарного врача, — сказала она.

Фото: Максим Платонов (архив)

Авдонина добавила, что вопрос об отмене масочного режима в Татарстане поднимут только после того, как выйдет соответствующее постановление главного санитарного врача России. Также она обратила внимание на заявление главы Минздрава России Михаила Мурашко о возможном новом всплеске заболеваемости коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова сегодня заявила о том, что пандемия в стране не закончилась. Сейчас все регионы сохраняют статус ситуации высокого риска.

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане и всей России продолжает стремительно падать после пика «омикрона». За минувшие сутки в республике зафиксировали 218 новых случаев, а в России — 7710.

Артем Гафаров