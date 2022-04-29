С 16 мая Россия возобновит авиасообщение с Эквадором

Фото: Максим Платонов

С 16 мая текущего года возобновятся регулярные и чартерные рейсы из аэропортов России в Эквадор. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, отменяются ограничения на въезд граждан Армении и Киргизии в Россию. Россиянам же разрешен выезд в данные государства, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что с мая может стартовать перевозка на базе чартеров в Египет и Турцию. По ее словам, также планируется запустить прямое авиасообщение с Мальдивами со второй половины следующего месяца.

В начале апреля Россия возобновила авиасообщение с 52 странами. В список вошли Аргентина, Афганистан, Алжир, Индия, Китай, Кувейт, Пакистан, Перу, Сербия, Сирия, Таиланд, Эфиопия, ЮАР и другие государства.

Диана Жиленкова