Голикова призвала не допустить подъема заболеваемости COVID-19 в России после праздников

Фото: Максим Платонов (архив)

Важно не допустить подъема заболеваемости COVID-19 в России после длительных выходных и праздничных дней. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией.



По ее словам, необходимо предпринять все необходимые профилактические меры для обеспечения безопасности россиян. Голикова отметила, что в последние 10 недель заболеваемость коронавирусом снижается, однако эти темпы замедляются, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

По данным портала «стопкоронавирус.рф», уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 42,9%. Неделей ранее этот показатель составлял 43,7%.

Тем временем Татарстан вернулся в «красную зону» по ситуации с COVID-19. К ней относят те регионы, где выявлено свыше 150 случаев заболевания на 100 тысяч населения за неделю, а также территории, в которых тестирование не достигло в день 300 на 100 тысяч жителей.

Диана Жиленкова