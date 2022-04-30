Мурашко: COVID-19 может вызвать развитие сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний

Фото: Максим Платонов

После перенесенного COVID-19 существует высокий риск развития сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По словам министра, в связи с этим не следует дожидаться осложнений. Необходимо сделать прививку от коронавируса, чтобы обезопасить себя, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Также Мурашко предупредил о высоком риске подъема заболеваемости коронавирусом в конце мая или июне. По его словам, коллективный иммунитет к COVID-19 снижается, поэтому следует в том числе пройти ревакцинацию.

Накануне вице-премьер страны Татьяна Голикова призвала не допустить подъема заболеваемости инфекцией после длительных выходных и праздничных дней. Она отметила, что в последние 10 недель количество новых заражений снижается.

Диана Жиленкова