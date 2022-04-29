«Это плохо, что расслабились»: в Татарстане ждут новый всплеск заболеваемости COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Роспотребнадзоре Татарстана призвали татарстанцев не расслабляться и соблюдать масочный режим, а в Минздраве предупредили, что новый всплеск заражения коронавирусом может случиться уже в конце мая. Тем не менее на фоне снижения числа заболевших в республике детским лагерям разрешили принимать у себя этим летом столько детей, сколько они смогут, дав еще ряд послаблений, в том числе по проведению массовых мероприятий на открытом воздухе.

Заболеваемость COVID-19 в Татарстане снижается на 20% еженедельно, но может вырасти

Любовь Авдонина, заместитель главного санитарного врача Татарстана, рассказала, что в республике заболеваемость ОРВИ, куда входит и COVID-19, сейчас на 40% ниже эпидемиологического порога. Само же снижение заболеваемости коронавирусом было отмечено с 8-й недели 2022 года — в среднем на 20% еженедельно. А вот заболеваемость гриппом перестала фиксироваться на 6-й неделе.

По-прежнему львиная доля заболевания коронавирусом приходится на штамм «омикрон», на «дельту» приходится лишь 5%. В 92% всех случаев заболевание протекает по типу ОРВИ. Несмотря на это, Авдонина заявила, что все антиковидные мероприятия сохраняются, в том числе в части соблюдения масочного режима, который может быть отменен лишь в случае постановления главного санитарного врача России. Комментируя тот факт, что большая часть жителей Татарстана его соблюдать перестала, она заявил:

— Это плохо, что расслабились. Тем более по прогнозам может быть очередной всплеск заболевания коронавирусом, и насколько нам удастся его пройти — напрямую зависит от соблюдения антиковидных мероприятий. Масочный режим необходимо соблюдать, особенно в общественных местах.

Любовь Авдонина рассказала, что в республике заболеваемость ОРВИ, куда входит и COVID-19, сейчас на 40% ниже эпидемиологического порога. Фото: кадр трансляции

Сохраняется и норма по обязательным дезинфекционным мероприятиям на объектах, а также утренним фильтрам в школах и детсадах. Тем более что за прошлые сутки 311 детей не было допущено в образовательные учреждения, хотя и из-за обнаружения только ОРВИ или повышенной температуры. Всего же с 1 сентября прошлого года не допущено в классы было 57,2 тыс. детей.

Детским лагерям разрешили принимать у себя столько детей, сколько смогут

Тем не менее какие-то послабления все-таки ввели, и именно для детей, которые будут отдыхать в летних оздоровительных лагерях. Например, ранее был введен запрет на проведение в них массовых мероприятий с участием посторонних лиц — аниматоров, актеров, тренеров. Сегодня их проводить можно, но пока только на открытом воздухе.

Но главное — сняты ограничения по наполняемости лагерей: если ранее он мог быть заполнен максимум лишь на 75%, то теперь может принимать у себя столько детей, сколько позволяет проектная мощность. Отменили ограничения и по одномоментному заезду детей — он будет позволен в течение суток, хотя перерыв между сменами в течение двух суток лагеря будут обязаны соблюдать.

Детским лагерям разрешили принимать у себя столько детей, сколько смогут. Фото: realnoevremya.ru (архив)

Персонал должен быть обследован на COVID-19 как минимум за два дня до открытия загородного лагеря, а вот тестировать его еженедельно уже необязательно. Остаются обязательными: маски в пищеблоках, круглосуточное нахождение медработника в лагере и запрет на «родительские дни».

Вакцинировалось уже 76% татарстанцев в категории риска 60+

Всего в Татарстане с 15 марта 2020 года было зарегистрировано 144 409 случаев заболевания коронавирусом, за сутки — 218. На 2022 год пока приходится большая часть, или 101 045 случаев.

За те же прошлые сутки в Татарстане проведено 9,2 тыс. тестов, всего же с начала тестирования — 6,1 млн. Охват тестированием жителей и гостей Татарстана составляет 240 на 100 тыс. населения за семь дней, это больше новой нормы в 200 тестов на 100 тыс. населения (ранее он составлял 300 тестов на 100 тыс. населения, — прим. ред.).

Выздоровело за минувшие сутки 225 человек. Что касается вакцинации, то первый компонент вакцины получили 82,8% жителей Татарстана (2,5 млн человек), полностью вакцинировалось 1,9 млн человек. Из жителей в категории риска, в возрасте 60+, первую часть вакцины получили 650 тыс. человек, полностью вакцинировалось 437 тысяч, или 76% от всей категории.

В медучреждениях Татарстана под COVID-19 по-прежнему развернуты 580 коек, но часть из них свободны. Фото: Максим Платонов

В медучреждениях Татарстана под COVID-19 по-прежнему развернуты 580 коек, но часть из них свободны. Тем не менее республика пока сохранил на своей территории 16 временных инфекционных госпиталей, чтобы не везти в один оставленный ВИГ пациентов из отдаленных районов — то есть для обеспечения доступности медпомощи.

Возможного всплеска заражения короновирусом можно ждать уже через месяц

Единственное, что вызывает тревогу у Минздрава Татарстана, это отставание по ревакцинации: повторную вакцинацию к 28 апреля прошли почти 300 тысяч человек, а должны 741,3 тысячи — то есть на 440 тысяч больше, рассказал замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Тем более что по прогнозу Минздрава России очередной всплеск коронавируса может ожидаться в конце мая или начале июня этого года. А в ряде азиатских стран уже происходит очередная серьезная ситуация по COVID-19, в том числе в Китае.

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал об отставании в ревакцинации. Фото: кадр трансляции

Несмотря на это, медики Татарстана предполагают, что вероятный рост заболеваемости коронавирусом будет не слишком серьезным — по аналогии со штаммом «омикрон» высокой смертности не ждут, — но при этом высоким, что опять ляжет нагрузкой на медучреждения республики. По словам замминистра здравоохранения Татарстана, несерьезность заболевания вовсе не означает несерьезных последствий от него: по словам Жаворонкова, немало перенесших в прошлом году COVID-19 сегодня отмечают потерю памяти, депрессию и так далее.

Сергей Афанасьев