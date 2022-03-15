Главное к утру: гибель еще одного уроженца Татарстана на Украине, запрет на экспорт зерновых и сахара из РФ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 15 марта:
- Россия установила временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Также страна не будет экспортировать белый сахар и тростниковый сахар-сырец в третьи страны. Запрет по зерновым касается экспорта пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Для вывоза сахара и зерна предусмотрены некоторые исключения: например, поставки такой продукции за пределы РФ могут быть осуществлены в качестве оказания гуманитарной помощи, а еще в рамках международных транзитных перевозок. Ограничение на экспорт зерновых будет действовать до 30 июня, а по сахару — до 31 августа текущего года.
- В ходе специальной военной операции РФ на Украине погиб 22-летний житель Кукморского района Татарстана Ильнур Гайфутдинов. Уроженец республики был рядовым контрактной службы, фельдшером медицинской роты. От имени министра обороны семье погибшего выразил соболезнования военный комиссар района Альберт Гумеров.
- Казанский «Рубин» уступил «Ростову». Матч состоялся в столице Татарстана и завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. В составе казанской команды отличился Хвича Кварацхелия. В команде противника гол забил Дмитрий Полоз. Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после матча с «Ростовом» раскритиковал работу судьи матча Виталия Мешкова, заявив, что судья «творил то, что хотел». Слуцкий заявил, что если после его критических высказываний дисциплинарный комитет РПЛ решит дисквалифицировать его, то он уйдет с поста главного тренера «Рубина» и вернется в родной Волгоград, где будет заниматься детским футболом.
- Казанский УНИКС обыграл «Нижний Новгород». Матч состоялся в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 50:65 в пользу казанцев. В составе УНИКСа отличились Артем Комолов, Марио Хезонья и Вячеслав Зайцев. Вместе они набрали 47 очков.
- Послы стран Евросоюза утвердили четвертый пакет антироссийских санкций, которые вступят в силу с момента публикации в Официальном журнале ЕС. Ограничительные меры распространяются на физических и юридических лиц, которые причастны к «агрессии против Украины». Санкции затронут ряд секторов экономики России. Также послы стран ЕС согласовали обращение в адрес Всемирной торговой организации (ВТО). В частности, речь идет о приостановке режима наибольшего благоприятствования для РФ и рассмотрения заявки Белоруссии о принятии в ВТО.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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