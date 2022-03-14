Слуцкий вновь эмоционально раскритиковал судейство Мешкова и пригрозил уехать в Волгоград

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после матча с «Ростовом» (1:2) вновь прокомментировал работу судьи матча Виталия Мешкова. Ранее специалист уже дважды критически оценивал работу этого рефери и отмечал, что тот не пожимает ему руку.

«Такие люди, как Мешков, губят наш футбол. Мешков — герой матча. Люди видели его бенефис, и он творил то, что хотел», — сказал на послематчевой пресс-конференции Слуцкий.

— Он не жмет мне руку, у него высокое эго, но его все равно назначили на нашу игру. Мы пытаемся сохранить футбол, пытаемся доставить удовольствие зрителям...

У меня нет претензий к ребятам — вдесятером пытались бороться. Но у нас отняли два угловых удара. Конечно, люди будут уезжать из [нашего] чемпионата, когда такой беспредел. Он просто плюнул нам в лицо, — негодовал тренер «Рубина».

Также Леонид Слуцкий заявил, что если после его критических высказываний дисциплинарный комитет РПЛ решит дисквалифицировать его, то он уйдет с поста главного тренера «Рубина» и вернется в родной Волгоград, где будет заниматься детским футболом.

«Да, пусть будет реакция. РФС не должны этого допускать, что трибуны скандируют нецензурные слова в адрес судьи. Все знают, что у нас непростые отношения с Мешковым. Зачем его назначать?

Если меня дисквалифицируют за мои слова, то уеду в Волгоград заниматься академией. Мой труд растаптывается одним человеком, почему я должен молчать?

«Рубин» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч казанцы проведут в гостях у ЦСКА 20 марта. Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

