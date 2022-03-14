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УНИКС обыграл «Нижний Новгород»

23:31, 14.03.2022
УНИКС обыграл «Нижний Новгород»
Фото: unics.ru

Казанский УНИКС обыграл «Нижний Новгород». Матч состоялся в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 50:65 в пользу казанцев.

В составе УНИКСа отличились Артем Комолов, Марио Хезонья и Вячеслав Зайцев. Вместе они набрали 47 очков.

Фото: unics.ru

Таким образом, казанская команда одержала 7-ю победу подряд и упрочила лидерство в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В следующий раз УНИКС сыграет с петербургским «Зенитом». Матч состоится 21 марта.

Недавно казанские баскетболисты со счетом 98:56 обыграли белорусский «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Матч прошел в Казани.

Диана Жиленкова
СпортБаскетбол Татарстан

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