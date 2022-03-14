УНИКС обыграл «Нижний Новгород»
Казанский УНИКС обыграл «Нижний Новгород». Матч состоялся в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 50:65 в пользу казанцев.
В составе УНИКСа отличились Артем Комолов, Марио Хезонья и Вячеслав Зайцев. Вместе они набрали 47 очков.
Таким образом, казанская команда одержала 7-ю победу подряд и упрочила лидерство в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В следующий раз УНИКС сыграет с петербургским «Зенитом». Матч состоится 21 марта.
Недавно казанские баскетболисты со счетом 98:56 обыграли белорусский «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Матч прошел в Казани.
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