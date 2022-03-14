В ходе спецоперации на Украине погиб еще один уроженец Татарстана
В ходе специальной военной операции РФ на Украине погиб 22-летний житель Кукморского района Татарстана Ильнур Гайфутдинов. Об этом сообщает «Хезмет даны» («Трудовая слава»).
Уроженец республики был рядовым контрактной службы, фельдшером медицинской роты. От имени министра обороны семье погибшего выразил соболезнования военный комиссар района Альберт Гумеров.
Несколько дней назад стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Чистопольского района, младший сержант Семен Соловьев. В последние годы он проживал с семьей в городе Алуште. Вместе с супругой Соловьев воспитывал троих детей.
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