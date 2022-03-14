Послы стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза утвердили четвертый пакет антироссийских санкций, которые вступят в силу с момента публикации в Официальном журнале ЕС. Ограничительные меры распространяются на физических и юридических лиц, которые причастны к «агрессии против Украины».

Кроме того, санкции затронут ряд секторов экономики России. Также послы стран ЕС согласовали обращение в адрес Всемирной торговой организации (ВТО). В частности, речь идет о приостановке режима наибольшего благоприятствования для РФ и рассмотрения заявки Белоруссии о принятии в ВТО, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Сегодня белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщил, что Россия и Белоруссия отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы. Также стороны проработают более оптимальную цену на российскую нефть, а РФ проведет реструктуризацию кредитной задолженности Белоруссии.



Диана Жиленкова