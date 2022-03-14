В России установили временный запрет на экспорт сахара и зерновых

Россия установила временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Также страна не будет экспортировать белый сахар и тростниковый сахар-сырец в третьи страны.

Запрет по зерновым касается экспорта пшеницы и меслин, ржи, ячменя и кукурузы. Отмечается, что для вывоза сахара и зерна предусмотрены некоторые исключения. Например, поставки данной продукции за пределы РФ могут быть осуществлены в качестве оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.



Фото: realnoevremya.ru

Ограничение на экспорт зерновых будет действовать до 30 июня, а по сахару — до 31 августа текущего года. Данная мера предпринята в целях защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений, передает телеграм-канал правительства РФ.

На прошлой неделе глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в полном объеме покрывает собственные потребности по всем основным видам продукции. По его словам, продовольственная безопасность страны обеспечена.

Диана Жиленкова