«Рубин» уступил «Ростову»
Казанский «Рубин» уступил «Ростову». Матч состоялся в столице Татарстана и завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.
В составе казанской команды отличился Хвича Кварацхелия. В команде противника гол забил Дмитрий Полоз.
На прошлой неделе «Рубин» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1. Игра состоялась в Грозном. Ранее казанский клуб обыграл волгоградский «Ротор». Матч завершился со счетом 2:1.
Недавно «Рубин» объявил о приостановке контракта с хорватским защитником Филипом Уремовичем. Действие соглашения приостановлено до лета текущего года. Также казанский клуб приостановил действие контрактов с полузащитниками Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем.
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