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«Рубин» уступил «Ростову»

21:06, 14.03.2022
«Рубин» уступил «Ростову»
Фото: vk.com

Казанский «Рубин» уступил «Ростову». Матч состоялся в столице Татарстана и завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

В составе казанской команды отличился Хвича Кварацхелия. В команде противника гол забил Дмитрий Полоз.

На прошлой неделе «Рубин» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1. Игра состоялась в Грозном. Ранее казанский клуб обыграл волгоградский «Ротор». Матч завершился со счетом 2:1.

Недавно «Рубин» объявил о приостановке контракта с хорватским защитником Филипом Уремовичем. Действие соглашения приостановлено до лета текущего года. Также казанский клуб приостановил действие контрактов с полузащитниками Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем.

Диана Жиленкова
СпортФутбол Татарстан

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