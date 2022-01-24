Главное о коронавирусе на 24 января: «Спутник M» поступил в Татарстан, «омикрон» может проникать через глаза
В Челнах растет заболеваемость COVID-19
- В Набережных Челнах увеличилось количество заболевших COVID-19. Как рассказал главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев, темпы прироста за неделю увеличились почти в два с лишним раза по сравнению с предыдущей неделей. Поэтому антиковидные меры в городе сохраняются. Всего в Челнах было выявлено более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом.
- В Татарстан поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. В ближайшие несколько дней вакцина будет распределена по поликлиникам республики, где с середины недели планируется начать вакцинацию желающих.
- На телеканале «Россия 24» состоялся премьерный показ фильма казанского журналиста Станислава Назарова «Надежда красных зон», который повествует о бескомпромиссной борьбе татарстанских врачей с COVID-19. Съемки проходили в закрытых зонах клиник РТ. Участие в съемках приняли переболевшие пациенты, их близкие, люди, потерявшие родных, а также врачи.
На этой неделе в России стартуют клинические испытания интраназальной вакцины
- На этой неделе в России стартуют клинические испытания интраназальной вакцины «Спутник». Первые добровольцы будут вакцинироваться уже сегодня и завтра. Как рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, первые две фазы клинических испытаний займут три месяца. Эксперт отметил, что препарат может помочь сдержать распространение «омикрона».
- Врач-пульмонолог Иван Тарасенко рекомендовал переболевшим коронавирусом дышать свежим, желательно морским воздухом. Например, можно провести один час в галокамере или соляной пещере. По словам эксперта, такие процедуры повышают иммунитет и помогают восстановить органы дыхания после перенесенной инфекции.
- Каждый второй россиянин (53%) поддерживает отмену ограничений на международные перелеты, направленные на борьбу с пандемией COVID-19. Согласно результатам опроса, в случае снятия ограничений жители России чаще всего хотели бы отправиться в Италию (6%). Еще 4% респондентов высказались за путешествие в Испанию и Таиланд.
- Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов допустил, что пандемия COVID-19 может завершиться уже в этом году. По его словам, в случае распространения «омикрона» не следует акцентировать внимание на максимальных показателях прироста заболевших. Важнее определять заболевание на ранних стадиях, чтобы проводить лечение амбулаторно.
- «Омикрон» может проникать в организм человека через глаза, поскольку одним из признаков заболевания является развитие конъюнктивита, считает основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев. Он отметил, что на сегодняшний день пока недостаточно информации о том, какая точно симптоматика характерна для «дельты» и «омикрона».
- Вакцина для подростков 12-17 лет «Спутник M» поступила в Алтайский край. Первая партия препарата включается в себя более 1,6 тысячи доз. Они будут распределены в муниципалитеты согласно предварительным заявкам. «Спутник M», так же как и препарат для взрослого населения, состоит из двух компонентов.
- Вакцина «Спутник M» поступила и в Свердловскую область. Местный Минздрав занимается распределением 2,4 тысячи доз препарата в детские больницы. Как рассказал губернатор Евгений Куйвашев, далее будет следовать ожидание следующей партии. Он напомнил, что процедура является добровольной и проводится с согласия родителей.
- ИБ-компания Check Point Research выяснила, что в конце декабря 2021 года-начале января 2022 года в России резко поднялась стоимость поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов на наличие инфекции. В компании объяснили это явление распространением штамма «омикрон». Также из-за новой волны пандемии COVID-19 мошенники стали более активными.
- Штамм «омикрон» уже официально зарегистрирован в 65 регионах России, еще в 20 субъектах новый вариант инфекции не обнаружен. Таковыми являются, к примеру, Костромская, Тульская, Ярославская, Ивановская и другие области. В структуре выявленных новых случаев заражения коронавирусом вариант «дельта» составляет 51,9%, а штамм «омикрон» и другие не доминирующие варианты — 48,1%.
- Тем временем «омикрон» добрался и до Алтайского края, где выявили 12 зараженных новым штаммом. Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по региону, «омикрон» подхватили 11 взрослых и один ребенок. Все они живут в Барнауле. Сейчас все заболевшие находятся на изоляции и проходят лечение. Общее число заболевших COVID-19 в Алтайском крае составило почти 127 тысяч человек.
- В Перми в трех барах и одном кафе выявили нарушения антиковидных мер. Так, все заведения работали в ночное время. Составлены административные дела. Нарушения были зафиксированы в ходе рейда чиновников и сотрудников правоохранительных органов.
Чаще всего зараженные «омикроном» жалуются на насморк
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 351 411 142 человека, 5 596 595 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (70 700 678). На второй строчке — Индия (39 542 520), на третьей — Бразилия (24 054 405), на четвертой — Франция (16 807 733), на пятой — Великобритания (15 966 838).
Больше всего смертей зафиксировано в США (866 540). За ними следуют Бразилия (623 370), Индия (489 846), Россия (319 536, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (303 183).
- Специалист по инфекционным заболеваниям, член Консультативного комитета по практике иммунизации Кэтрин Полинг назвала основные симптомы заражения штаммом «омикрон». Таковыми являются кашель, заложенность носа, насморк и усталость. Также в отличие от заражения «дельтой», многие пациенты не теряют вкус и обоняние.
- В свою очередь официальный представитель Главного управления здравоохранения Бангладеш Назмул Ислам рассказал, что в стране почти три четверти (73%) зараженных «омикроном» жалуются на насморк. Также часто встречаются такие симптомы, как головные боли (68%), чувство усталости (64%), чихание и боли в горле (60%), кашель (44%). На них следует обратить внимание, так как эти симптомы схожи с признаками сезонного гриппа.
- Глава Минздрава Сингапура Он Е Кун заявил, что у детей, которые заболели COVID-19, риск возникновения миокардита выше в 450 раз, чем у тех, кто привился от вируса. По словам специалиста, в Сингапуре вакцинируют детей от пяти лет и старше, и здесь не было выявлено каких-либо тяжелых побочных эффектов. Так, у вакцинированных риск возникновения миокардита составляет один случай на 1 млн.
- В Дании становится доминирующим новый подвариант «омикрона» ВА.2. Так, во вторую неделю 2022 года на него пришлось почти 50% новых случаев заражения, что в два раза больше, чем сразу после Нового года. Подобная динамика наблюдается и в Норвегии, и Великобритании. Как отметила старший врач отдела лабораторного мониторинга вирусов и вакцин Управления здравоохранения Швеции Эмми Андерссон, пока неизвестно, представляет ли опасность новый подвариант «омикрона».
- В Брюсселе прошли демонстрации против коронавирусных ограничений. После них начались беспорядки, в результате которых получили ранения как минимум 15 человек. Так, после манифестации в Европейском квартале Брюсселя произошли столкновения с полицией и погромы с участием тысячи человек. Полицейские активно применяли водометы и слезоточивый газ, задержаны несколько десятков человек.
- Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове сообщила, что новые штаммы COVID-19 могут быть заразнее, чем «омикрон». По ее словам, чем больше циркулирует вирус, тем больше у него возможностей изменяться. Эксперт ВОЗ добавила, что новые варианты инфекции могут вызывать заболевания «большей или меньшей тяжести», но они также будут способны избегать ответа иммунитета.
- Среди членов иностранных делегаций, которые прибыли на Олимпийские игры в Пекине, выявлено 72 заражения COVID-19. В период с 4 по 22 января в Китай прибыло более 2,5 тысячи членов делегаций. 39 заразившихся были выявлены в результате тестирования в аэропорту, еще 33 — при тестировании в специальной зоне, где живут и тренируются спортсмены и другие члены делегаций. Отмечается, что среди спортсменов и официальных лиц случаев заболевания не зарегистрировано.
- В Литве из-за распространения COVID-19 общеобразовательные школы стали переходить на дистанционное обучение. Как рассказал мэр Акмянского района Виталиюс Митрофановас, две трети очагов инфекции приходится на образовательные и воспитательные учреждения, за сутки подтверждается до 30 заболевших школьников. Также до 28 февраля в городе Акмяне запрещается проведение культурных и спортивных мероприятий, собраний в закрытых помещениях.
- В Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что четвертая доза вакцины от коронавируса повышает устойчивость к инфицированию в два раза, а также в три раза лучше защищает от тяжелой формы заболевания пожилых людей от 60 лет и старше. Таковы предварительные результаты исследования, проведенного группой ученых из Министерства здравоохранения, Института Вейцмана, Университета Технион, Еврейского университета и медицинского центра «Шиба».
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