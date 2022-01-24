Эксперт назвала отличительные симптомы заражения штаммом «омикрон»

Фото: Максим Платонов

Основными симптомами заражения штаммом «омикрон» являются кашель, заложенность носа, насморк и усталость. Об этом рассказала специалист по инфекционным заболеваниям, член Консультативного комитета по практике иммунизации, вакцинолог из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине Кэтрин Полинг.

По ее словам, в отличие от заражения «дельтой», многие пациенты не теряют вкус и обоняние. Эксперт отметила, что даже при легких прорывных инфекциях боль в горле остается наиболее часто встречающимся признаком, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 63 205 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности инфекцию подхватил 11 108 191 россиянин. Всего выздоровели 10 023 622 человека, в том числе 23 045 — за минувшие сутки.



Диана Жиленкова