Исследование: в случае отмены антиковидных мер россияне отправились бы в Италию, Испанию и Таиланд

Фото: Максим Платонов

Каждый второй житель России (53%) поддерживает отмену ограничений на международные перелеты, связанных с COVID-19. К такому выводу пришел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогам опроса.

В случае снятия ограничений россияне чаще всего хотели бы отправиться в Италию (6%). Еще 4% респондентов высказались за путешествие в Испанию и Таиланд. По 3% опрошенных хотели бы полететь в Египет и Турцию. Еще 2% — в Грецию, Чехию, Китай и США.

Фото: Максим Платонов

Недавно во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о неэффективности запрета на международные поездки в борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, подобные ограничительные меры способствуют экономическому и социальному стрессу, который переживают страны.

Диана Жиленкова