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Фильм о борьбе с COVID-19 в Татарстане покажут на федеральном канале

15:57, 23.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Фильм о борьбе с COVID-19 в Татарстане покажут на федеральном канале
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На телеканале «Россия 24» состоится премьерный показ фильма казанского журналиста Станислава Назарова «Надежда красных зон». Его покажут 23 января в 22:30.

В ленте рассказывается о бескомпромиссной борьбе татарстанских врачей с коронавирусом. Съемки проходили в закрытых зонах республиканских клиник. В фильме переболевшие пациенты, их близкие, люди, потерявшие родных, а также врачи рассказывают о своих переживаниях и чувствах.

Ленту представили в начале января.

Татьяна Леухина
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