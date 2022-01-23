Фильм о борьбе с COVID-19 в Татарстане покажут на федеральном канале
На телеканале «Россия 24» состоится премьерный показ фильма казанского журналиста Станислава Назарова «Надежда красных зон». Его покажут 23 января в 22:30.
В ленте рассказывается о бескомпромиссной борьбе татарстанских врачей с коронавирусом. Съемки проходили в закрытых зонах республиканских клиник. В фильме переболевшие пациенты, их близкие, люди, потерявшие родных, а также врачи рассказывают о своих переживаниях и чувствах.
Ленту представили в начале января.
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