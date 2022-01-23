В России на следующей неделе начнутся испытания назальной вакцины «Спутник»

Клинические испытания интраназальной вакцины «Спутник» стартуют в начале следующей недели. Первых добровольцев привьют уже в понедельник-вторник, заявил директор Центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

Первые две фазы клинических испытаний займут три месяца. Регистрация препарата «пройдет классическим путем», рассказал академик.

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— Первая и вторая фазы — там несколько сотен добровольцев, а потому эксперты Центра экспертизы лекарственных средств на третью стадию назначат еще 1,5—3 тысячи, — приводит «Интерфакс» его слова.

Использование интраназальной вакцины помогло бы сдержать распространение «омикрона», считает Гинцбург.

Ранее он рассказал, что назальная вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной.



Клинические исследования назальной вакцины Центр имени Гамалеи начал в конце ноября 2021 года. В начале января Гинцбург сообщал, что препарат поступит в гражданский оборот и будет доступен россиянам через 3—4 месяца.

Татьяна Леухина