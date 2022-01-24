Врач посоветовал переболевшим COVID-19 посетить галокамеру или соляную пещеру

Переболевшим COVID-19 рекомендуется дышать свежим, желательно морским воздухом. Об этом заявил врач-пульмонолог Иван Тарасенко.

Можно провести один час в галокамере или соляной пещере. Такие процедуры — эффективный способ повысить иммунитет и восстановить органы дыхания после перенесенного COVID-19.

— Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшают дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов, — заявил Тарасенко в интервью Sputnik.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При регулярном посещении галокамеры или соляной пещеры можно восстановиться за месяц. Для максимального эффекта нужно совмещать эти процедуры с другими методами реабилитации, считает врач.

В начале января академик РАН, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия посоветовал переболевшим COVID-19 читать вслух по 15 минут каждый час. Это самый эффективный способ для того, чтобы заставить работать межреберные мышцы и другие элементы дыхательной мускулатуры, заявил специалист.



Татьяна Леухина