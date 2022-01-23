В Татарстан поступила первая партия вакцины для подростков «Спутник М»

Фото: Фото: Минздрав РТ

В Татарстан поступила первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Об этом «Реальному времени» сообщил главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

По словам Лопушова, накануне в республику прибыла первая партия подростковой вакцины в количестве 2880 доз. При этом Татарстан отправлял заявку на 200 тысяч доз в расчете на вакцинацию 80 процентов детского населения в возрастной категории 12-17 лет. В ближайшие несколько дней вакцина будет распределена по поликлиникам республики, где с середины недели планируется начать вакцинацию желающих.

Министерство здравоохранения РТ совместно с Министерством образования РТ провели предварительную работу по сбору количественных данных детей, родители которых хотели бы вакцинировать против новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили нашему изданию в пресс-службе татарстанского Минздрава. Для понимания, какое количество доз вакцины необходимо, в преддверии ее поступления, родители должны были заполнить заявление — информированное добровольное согласие. Исходя из количества заявлений, вакцины будут развозиться по населенным пунктам.

«Мы информировали родителей о предполагаемых сроках поступления вакцины и собирали добровольное информированное согласие», — пояснили в Минздраве РТ.

Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М»), которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Это аналог «Спутника V» со сниженной концентрацией. Прививка также проводится двумя компонентами внутримышечно с интервалом в три недели.

Кристина Иванова