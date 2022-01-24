Эксперт: 73% заболевших «омикроном» жалуются на насморк

Фото: Максим Платонов

В Бангладеш почти три четверти (73%) заболевших «омикроном» обращались с жалобами на насморк. Об этом рассказал официальный представитель Главного управления здравоохранения страны Назмул Ислам.

По его словам, также часто встречаются такие симптомы, как головные боли (68%), чувство усталости (64%), чихание и боли в горле (60%), кашель (44%).

Фото: Максим Платонов

Эксперт отметил, что указанные симптомы похожи на признаки сезонного гриппа, поэтому на них следует обратить внимание, передает «РИА Новости» со ссылкой на местную интернет-газету bdnews24.

Ранее эксперт Кэтрин Полинг назвала отличительные симптомы заражения штаммом «омикрон». Таковыми являются кашель, заложенность носа, насморк и усталость. А в отличие от заражения «дельтой» многие пациенты не теряют вкус и обоняние.



Диана Жиленкова