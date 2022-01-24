Эксперт: у заболевших COVID-19 детей риск миокардита в 450 раз выше, чем у привитых

Фото: Максим Платонов

У детей, которые заболели коронавирусом, риск возникновения миокардита выше в 450 раз, чем у тех, кто привился от инфекции. Об этом рассказал глава Минздрава Сингапура Он Е Кун.

По его словам, в Сингапуре, где вакцинируют от COVID-19 детей от пяти лет и старше, не было зарегистрировано каких-либо тяжелых побочных эффектов. У привитых риск возникновения миокардита составляет один случай на 1 млн. А среди невакцинированных детей у каждого из тысячи зараженных подтверждается мультисистемный воспалительный синдром, передает ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru

Накануне стало известно, что в Татарстан поступила первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. В ближайшие несколько дней вакцина будет распределена по поликлиникам республики, где с середины недели планируется начать вакцинацию желающих.



Диана Жиленкова