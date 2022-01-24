В Челнах увеличилось количество заболевших коронавирусом

В Набережных Челнах с начала пандемии подтвердились 6 006 случаев коронавируса. Этот показатель составил 1 143,2 на 100 тысяч населения, сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев:



— Темпы прироста за неделю увеличились почти в два с лишним раза по сравнению с предыдущей неделей. Если раньше мы обрабатывали по 20—25 оперативных донесений на лабораторно подтвержденные случаи новой коронавирусной инфекции, то сейчас за неделю получаем 50 и даже больше.

В связи с этим Бариев подчеркнул, что антиковидные меры остаются актуальными. По его словам, сейчас необходимо обновить предписания, которые были в более благоприятный период с ужесточением требований.

В Челнах первый компонент вакцины от COVID-19 получили 270 тысяч человек, второй компонент — 214 853 человека, сообщается на официальном сайте города.

Фото: realnoevremya.ru

Мэр Челнов Наиль Магдеев ранее заявлял, что в городе могут ввести дополнительные ограничения в связи с распространением штамма «омикрон».

Маргарита Головатенко