В Дании становится доминирующим новый подвариант «омикрона»

Фото: Максим Платонов

В Дании становится доминирующим новый подвариант штамма коронавируса «омикрон». Так, во вторую неделю 2022 года на ВА.2 пришлось 45% новых случаев заболевания, что вдвое больше, чем сразу после Нового года.

Подобная динамика наблюдается и в Норвегии, и Великобритании. А в Швеции уже подтверждено более 480 таких случаев.

Фото: Ринат Назметдинов

Как отметила старший врач отдела лабораторного мониторинга вирусов и вакцин Управления здравоохранения Швеции Эмми Андерссон, у варианта «дельта» было 100 разных подгрупп, что, как выяснилось, было несущественным. Поэтому остается неизвестным, имеет ли определенное значение распространение ВА.2, передает ТАСС.

Вчера глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет выходом из пандемии коронавируса. Дело в том, что из-за его быстрого распространения повышается риск возникновения более опасного штамма.



Диана Жиленкова