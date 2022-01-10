Главное о коронавирусе на 10 января: возможный подъем заболеваемости в РФ, необычное свойство «омикрона»
Магдеев раскритиковал доклад главного санитарного врача Челнов
- За прошедшие сутки в Татарстане от COVID-19 умерли пять человек. Это двое мужчин 1960, 1961 годов рождения и три женщины 1945, 1961, 1950 годов рождения.
- В Казани, во время новогодних праздников в электротранспорте выявили 50 человек без QR-кодов. Их не оказалось у у 32 пассажиров в трамваях и троллейбусах и 18 — в метро. На двух человек полиция составила административные протоколы.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал доклад главного санитарного врача города Ильгизяра Бариева о проверках бизнеса на соблюдение антиковидных мер в новогодние каникулы. По словам Бариева, обошлось без назначения штрафов и приостановления деятельности. Магдеев призвал не снижать планку требований, так как в некоторых городах наблюдается рост заболеваемости COVID-19.
- Больше 2 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса за новогодние праздники в Казани. По словам замминистра здравоохранения Татарстана Владимира Жаворонкова, на сегодня в городе от ковида провакцинировано более 747 тысяч человек.
- В Набережных Челнах за праздничные дни снизилась статистика заболеваемости COVID-19. За первую неделю года выявили чуть больше 40 случаев.
- Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сравнил антипрививочников с городскими сумасшедшими: «Ковид просто разносит общество, у людей, мне кажется, настолько силён испуг перед будущим, перед этим вирусом, что отсюда и все эти совершенно сумасшедшие размышления об опылении из космоса мифическими врагами. Раньше таких людей мы бы точно считали городскими сумасшедшими, а сегодня они в тренде, они ведут за собою часть общества. Это вообще характерно времени, когда конструкция начинает хоть немного шататься, обязательно появляются чумаки, кашпировские и сторонники плоской земли. Видимо, так устроена человеческая психика».
Наибольшее распространение коронавируса зафиксировано среди детей
- Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов рассказал, что во время пандемии COVID-19 смертность от сердечно-сосудистых заболеваний во многих странах мира возросла примерно на 10—12%. Связано это не только с коронавирусом, но и с большим количеством инфекций.
- Профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета Алексей Меринов сообщил, что наблюдается снижение количества суицидов в ряде регионов России, хотя в начале пандемии предсказывали противоположную ситуацию. Он считает, что это можно объяснить теорией Эмиля Дюркгейма. Согласно ней в период, когда общество подвергается серьезным внешним угрозам, снижается уровень разных саморазрушающих вариантов поведения.
- Начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что новый вариант коронавируса «омикрон» может объединяться с другими вариантами при одновременном нахождении в организме пациентов. По его словам, ранее при образовании штаммов изменялась аминокислота, но не геном, а «омикрон» может «выхватывать» целый фрагмент другого вируса.
- По словам замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, наибольшее распространение коронавируса зафиксировано среди детей. Это объясняется тем, что у них довольно низкий уровень иммунитета к инфекции.
- Руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в скором времени в стране может произойти подъем заболеваемости коронавирусом. И связано это с нового штаммом «омикрон».
- В Москве бар «Мумий Тролль Music Bar» могут закрыть на 90 дней или наложить на него штраф в размере до 1 млн рублей за нарушение антиковидных мер во время прошедшего там концерта группы «Моя Мишель». Во время него посетители и сотрудники не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.
- В Забайкальском крае с 10 января введены QR-коды для посещения торговых центров и магазинов непродовольственных товаров. Его нужно предъявлять при входе. Без кодов жители региона могут посещать аптеки и продуктовые магазины.
- Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев заразился коронавирусом, о чем сегодня сообщил в соцсетях. По его словам, болезнь протекает без осложнений.
В Австралии начали прививать детей от 5 до 11 лет вакциной Pfizer
В мире коронавирусом нового типа на 08.21 (мск) заразились 307 174 030 человек, 5 488 732 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (60 090 328). На второй строчке — Индия (35 707 727), на третьей — Бразилия (22 529 183), на четвертой — Великобритания (14 563 773), на пятой — Россия (10 470 006, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (837 664). За ними следуют Бразилия (620 251), Индия (483 936), Россия (309 787) и Мексика (300 334).
- В США число случаев заражения коронавирусом превысило 60 млн. Заболеваемость в стране стала расти после празднования Дня благодарения, отмечаемого 25 ноября.
- В Узбекистане выявили первый случай заражения штаммом COVID-19 «омикрон». Об этом сообщили в местном Минздраве. Меры предосторожности обещают усилить.
- В Польше за последние сутки зафиксировано еще 10 случаев заражения «омикроном». Итого в стране 162 человека, заболевших им.
- В китайском городе Тяньцзинь начали тестирование населения на COVID-19 после того, как у 20 жителей обнаружили коронавирус. Ожидается, что тестирование всех жителей города, которых около 14 млн человек, проведут за двое суток.
- В Испании вакцинировали от COVID-19 больше 30% детей в возрасте от 5 до 11 лет. Согласно данным Минздрава страны, в прививках нуждаются более 3,3 млн детей этого возраста. Кампания по вакцинации детей в стране началась 15 декабря 2021 года.
- Федеральный окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. Теперь он сможет участвовать в турнире Australian Open 17 января. Ранее власти Австралии аннулировали его визу, так как спортсмен не был привит от коронавируса и имел визу, которую нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации.
- Также в Австралии сегодня начали прививать детей от 5 до 11 лет вакциной Pfizer. По словам министра здравоохранения страны Грега Ханта, 3 млн доз вакцины нужно распространить перед новым учебным годом, который начнется 2 февраля.
- КХЛ отменила три матча рижского «Динамо» в регулярном чемпионате из-за коронавируса. Он обнаружен у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей клуба.
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