В Роспотребнадзоре допустили подъем заболеваемости COVID-19

Фото: Максим Платонов

В ближайшее время в России может произойти подъем заболеваемости коронавирусом. С таким мнением выступил руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, рост числа заражений COVID-19 может произойти в конце новогодних праздников. Это объясняется распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

Фото: Максим Платонов

Недавно рост числа заболевших допустил и врач-терапевт, основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. Причиной являются многочисленные социальные контакты, негативное отношение населения к антиковидным мерам и др.

Диана Жиленкова