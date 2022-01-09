За сутки в Татарстане от COVID-19 скончались пять человек

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки коронавирус унес жизни пяти татарстанцев. Об этом сообщает Минздрав РТ.

По данным ведомства, от COVID-19 скончались двое мужчин 1960, 1961 годов рождения и три женщины 1945, 1961, 1950 годов рождения. За все время пандемии инфекция стала причиной смерти 1 486 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане выявили 100 новых заражений коронавирусом. В общей сложности COVID-19 заразились 43 547 татарстанцев. За все время пандемии выздоровели 36 817 жителей республики, в том числе 28 — за минувшие сутки.

Диана Жиленкова