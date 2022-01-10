В Роспотребнадзоре сообщили, что сильнее всего COVID-19 распространяется среди детей

Фото: Максим Платонов

Наибольшее распространение COVID-19 зафиксировано среди детей. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, это можно объяснить тем, что у данной категории населения уровень иммунитета к инфекции довольно низкий. Поэтому в этих невакцинированных группах наблюдается наиболее тяжелое течение коронавируса, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В декабре в России выпустили в гражданский оборот первые партии вакцины от COVID-19 «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Разработчиком препарата выступил Центр им. Гамалеи. Вакцину зарегистрировали в ноябре. Для подростков концентрацию препарата снизили в пять раз, а для детей — в 10.

Диана Жиленкова