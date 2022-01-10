За новогодние праздники вакцинацию от коронавируса прошли более 2 тысяч казанцев

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани за новогодние выходные вакцинацию от коронавируса прошли более 2 тысяч человек. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков.

В мобильных пунктах вакцинации прививку против COVID-19 в праздничные дни сделали 313 казанцев.

На сегодняшний день в Казани от коронавируса провакцинировано более 747 тысяч человек. Это 76,54% от взрослого населения города, уточнил Жаворонков.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, в целом в Татарстане прививку от коронавируса сделал 2 293 281 человек. Полный курс вакцинации завершили 1,8 млн татарстанцев.