Кардиолог Бойцов заявил о росте смертности от сердечно-сосудистых заболеваний во время пандемии

Фото: Максим Платонов

Во время пандемии COVID-19 смертность от сердечно-сосудистых заболеваний во многих странах мира возросла примерно на 10–12%. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в эфире «Радио России».

По его словам, осложнения после сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и летальный исход, связаны не только с COVID-19, но и с большим количеством инфекций.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России подтвердили 16 246 зараженных коронавирусной инфекцией. За все время пандемии COVID-19 подхватили 10 650 849 граждан РФ. В общей сложности выздоровели 9 686 912 человек, в том числе 20 751 — за минувшие сутки.



Диана Жиленкова