Вирусолог предупредил о способности «омикрона» объединяться с другими штаммами

Новый штамм коронавируса «омикрон» может объединяться с другими вариантами при одновременном нахождении в организме пациента. Об этом предупредил начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Омикрон» смог «выхватить» целый фрагмент другого вируса, скорее всего, простудного, предположил ученый. Ранее штаммы образовывались со сменой одной «буквы»: изменялась аминокислота, но не геном.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вставка из другого вируса в «омикроне» может говорить о способности этого штамма обмениваться генетическим материалом с другими вариантами коронавируса, пишет URA.RU.

Ранее медики назвали самые распространенные симптомы штамма «омикрон»: боль в горле, головная боль и насморк. Британские врачи отмечают, что в 75% случаев они схожи с типичными для простуды признаками, поэтому их нужно срочно добавить в официальный список.



Татьяна Леухина