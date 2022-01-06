Новак Джокович не сыграет на Australian Open из-за аннулирования визы

Власти Австралии аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича. В эту страну он приехал для участия в Australian Open, который стартует 17 января в Мельбурне. Теперь спортсмена вышлют из страны.

Джокович не смог пройти паспортный контроль по прибытии в Австралию из-за ошибки при подаче документов на визу. Дело в том, что спортсмен не привит от коронавируса и у него была виза, которую нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации.

— Говоря о господине Джоковиче... въезд с визой требует наличия двух прививок или медицинского отвода... Въезжающие должны обосновать, почему они не могут проходить вакцинацию. Он не смог предоставить такого обоснования, — так ситуацию прокомментировал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон (цитата по «Р-Спорт»).